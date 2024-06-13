قرارات الحكومة.. موعد العودة للعمل بعد عيد الاضحى 2024 للعاملين والبنوك

موعد العودة للعمل بعد عيد الاضحى 2024 ضمن الأسئلة الشائعة و المتكررة خلال هذه الفترة على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم بأن الإجازة لم تبدأ حتى الآن لكن يود العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص وأيضاً البنوك معرفة كم يوم إجازة يحصلون عليه، وهل الحكومة حقاً تعوض العاملين بيومي إجازة بدلاً من يومي الجمعة والسبت،

حالة من الشغف لمعرفة التفاصيل، وهناك انتظار قدوم عيد الاضحى للحصول على الإجازة وأخذ قسطاً من الراحة، حيث تعد إجازة عيد الأضحى واحدة من أهم الإجازات وأطول الإجازة التي يحصل عليها العاملين على مدار العام، معلومات وتفاصيل حول موعد العودة للعمل بعد عيد الاضحى 2024 نستعرضها لحضراتكم عبر التقرير التالي تابعوا معنا.

موعد العودة للعمل بعد عيد الاضحى 2024

ساعات قليلة قد تفصلنا عن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك والتي حددتها الحكومة الفترة الماضية، مما كشفت وزارة القوى العاملة عن موعد عودة العاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك إلى الدوام الطبيعي بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تصل مدة الإجازة هذا العام نحو 9 أيام متتالية دون أي فواصل ونظراً بأن هناك يومي الجمعة والسبت ضمن إجازة العيد تمنح الحكومة العاملين يومين تعويض، ووفقاً للقرارات الرسمية لوزارة العمل أن العودة تكون صباح يوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2024 قطاع عام وخاص وبنوك وطلاب.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك

فرحة كبيرة يعيش فيها المواطنين وخاصة العاملين في الدولة من جميع الهيئات والقطاعات العامة والخاصة والبنوك، لأن مجلس الوزراء إصدار بيان رسمي لمدة الإجازة والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024 والتي تعتبر عطلة الأسبوع الرسمية واليوم التالي الموافق 15 من يونيو وهو عطلة رسمي بمناسبة وقفة عرفات وتستمر اجازة العيد حتى يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024 وهذا لأن الحكومة أكدت أنها منحت العاملين يوم الخميس تعويضاً عن يوم السبت 15 من يونيو وقد تصل عدد أيام الإجازة للعام الجاري 2024 9 أيام وكل عام وأنتم بخير.