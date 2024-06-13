 ما هي طريقة تسجيل منحة 300 دينار تونس؟.. والشروط المطلوبة من المتقدمين

منحة تونس من أكثر المنح التي تضم عدد كبير من المواطنين والأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما تُعينهم على حياتهم المعيشية، فضلاً عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية قامت بالكشف عن جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على المنحة التي يتم توفيرها للمتقدمين، لإعاناتهم على الحياة المعيشية في ظل ما يُعاني منه العالم من لإضطرابات الاقتصادية ونقص في الموارد المالية وغيرها من الأسباب الأخرى التي تستدعي التسجيل في منحة 300 دينار.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار

أما عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس والحصول على الدعم المقدم أمام جميع المواطنين المتقدمين، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص تونسي الجنسية لكي يحق له التسجيل في المنحة.

كما يجب أن يكون مقيم في دولة تونس.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو سجلات تُجارية تمنعه من التسجيل في منحة 300 دينار.

ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري عن 180 دينار تونس.

أن يقوم بإحضار جميع الوثائق المطلوبة والمعنية بطلب القبول في منحة تونس 300 دينار.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس

وتتمثل أبرز خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس أمام جميع المواطنين المتعثرين ماديًا، وفقًا للأتي:-