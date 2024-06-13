وزارة الداخلية توضح”.. شروط وخطوات التقديم للمباحث العامة للضباط عام 1445

أوضحت وزارة الداخلية شروط التقديم في المباحث العامة ضباط 1445، إذ يعتبر التقديم في المباحث العامة حلم للعديد من الشباب في المملكة العربية السعودية نظرا لأهمية وقيمة هذه الوظيفة، ولذلك وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها للقبول في هذه الوظيفة، كما أوضحت خطوات التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ما هي متطلبات التقديم لمنصب ضابط في المباحث العامة

للانضمام إلى جهاز المباحث العامة في السعودية، يرجى تلبية الشروط التالية:

يكونوا حاملين للجنسية السعودية وأن يكونوا من أصول سعودية.

النجاح في اختبارات الالتحاق واختبارات اللياقة البدنية.

التأكد من أخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة بين الأشخاص.

أن تتناسب مؤهلاته العلمية مع الوظيفة التي يسعى للحصول عليها.

ألا يكون قد تمت محاكمته أو معاقبته في قضية جنائية أو أخلاقية من قبل.

من تربى داخل المملكة باستثناء من تربى مع أب خدم المملكة في الخارج.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 17 و30 عاما.

لا يجوز له العمل في الحكومة أو الجيش.

الاستمتاع بالحالة الصحية والبدنية المثالية.

لا يجوز له الزواج من غير السعودية.

إذا كانت دراسته من خارج المملكة فيجب عليه الحصول على شهادة معادلة.

يشترط أن يحصل على تقييم عام لا يقل عن جيد.

ينبغي أن يكون نظام التعليم في الجامعة نظام رسمي وليس بنظام الانتساب.

طريقة التقديم على وظائف الضباط في المباحث العامة السعودية

عبر منصة أبشر للتوظيف وعند فتح باب التسجيل، يمكن للأفراد التقديم على الوظائف باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف.

اختر الوظائف المتاحة من الصفحة الرئيسية.

الضغط على الوظيفة التي تريد التقدم لها.

وافق على الشروط والأحكام.

قم بملء استمارة طلب الوظيفة.

تقديم طلب.

رابط التقديم على المباحث العامة

تقدم وزارة الداخلية خدمات التسجيل للوظائف الجديدة في إدارة المباحث العامة عبر منصة أبشر الإلكترونية كما يلي: