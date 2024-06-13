هسة الان.. اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق كلها

تعتبر خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، لمساعدة المواطنين قي تعديل بياناتهم الشخصية ومحل إقامتهم، فضلاً عن أن هذه الخدمة يمكنك تأديتها إلكترونيًا عبر بوابة المواطن الحكومية، وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

طريقة استخراج اسماء وجبة نقل النفوس

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، وفقًا لما يلي:-

يتم الذهاب إلى موقع بوابة المواطن الحكومية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

اختيار الوجبة الجديدة من نقل النفوس.

ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

ليتم الضغط مباشرة على زر “بحث”.

وعندها تقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بنقل النفوس في كافة محافظات العراق.

ما هي شروط القبول في نقل النفوس بالعراق؟

وعن الشروط التي كشفت عنها وزارة الداخلية العراقية، لجميع الراغبين في التعديل على بياناتهم الشخصية ومحل إقامتهم، اتباع الأتي:-