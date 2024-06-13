جددها عشان تصرف.. تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 بالرقم الوطني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

يسعى الكثير من المواطنين المستفيدين عن خطوات وموعد تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 من اجل استمرار الحصول على المنحة والتي تصل قيمتها 15 الف دينار، حيث تعد هذه المنحة أهمية كبيرة تقدمها الحكومة وفقاً لمعايير وشروط الاستحقاق، و يستفيد من منحة البطالة عدد كبير من المواطنين من جميع الولايات رجال ونساء وأطفال، وحالة توقف بطاقة الصرف لن يتمكن المستفيد من الحصول على مستحقاته في موعده ويواجه الكثير من العواقب،

لذلك كشفت الحكومة عن بدء تجديد المنحة وحددت مدة التجديد وهي كل 6 أشهر، وتعتبر تلك المدة كافية كي يجد المواطن فرصة عمل مناسبة لأنها منحة استثنائية للعاطلين عن العمل بسبب عدم توفر الوظائف المناسبة لهم، خلال الفقرات التالية من المقال نوضح لكم كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 .

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

تحاول الحكومة أن تيسر الأمور على المواطنين ولذلك خصصت موقع إلكتروني عبر الانترنت لمن يرغب في تجديد المنحة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل، وهذا ما يعكس الجهود التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتأتي خطوات التجديد الأساسية على النحو التالي:.

أولاً يرجى الدخول عبر الموقع الرسمي الوكالة الوطنية للتشغيل. سجل بيانات الدخول اسم المستخدم. كلمة المرور. رمز التحقق والنقر على دخول. ثم اختر من بين الخدمات المتاحة منحة البطالة. الضغط على تجديد المنحة. قم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. ثم الضغط على حفظ وسوف يظهر أمامك في الحالة تم التجديد لمدة 6 أشهر بنجاح.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع معايير هامة للاستحقاق من منحة البطالة للحصول على 15.000 دينار، وتأتي الشروط على النحو التالي:.