خطوات التسجيل في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبه الأخيره في العراق

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث عدد كبير من المواطنين في العراق عن الأسماء المشمولين، كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها بدأت في إعلان أسماء المستفيدين من الأشخاص المتبقين، من الوجوه التاسعة التي كان يجب تقسيمها إلى عدة جهات ويجري، الان الاعلان عن اسماء الدفعة الجديدة ويعد هذا البرنامج دعم المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض ،حتى يتوفر لهم حياة كريمة وقد أوضحت الإدارة سيتم صرف هذا الدعم قبل عيد الأضحى .

خطوات التسجيل في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يريد الكثير معرفه طريقه للتسجيل في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق نوضح لكم طريقة التسجيل من خلال الخطوات التالية:

في البداية عليك الذهاب إلى منصة مظلتي.

عليك اختيار خانه الخدمات الإلكترونية.

سجل رقمك الخاص بك وتسجيل اسم الشخص المتقدم.

سجل كافة البيانات المطلوب الخاصة بك.

ادخل كود التحقق .

في النهاية عليك الضغط على ايقونة استعلام.

عليك الانتظار ثواني حتى تظهر قائمة الاسماء المشمولين.

شروط التقديم في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاساسيه بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم من أبرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من العراق.

يجب أن يكون مقيم في العراق.

يجب أن يتزوج عمر الإناث 55 عام.

يجب أن يتزوج عمر الذكور 60 عام.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة يزيد عن أربعة أفراد.

عدم تسجيل بي برامج دعم حكومية أخرى.

عدم وجود أي سجل تجاري بالشخص المتقدم

كيف اعرف ان اسمي موجود بالرعاية الاجتماعية

العديد من المواطنين العراق ينتظرون الكشف عن أسماء الأشخاص المشمولين في نظام الضمان الإجتماعي الذي سيتم نشره الكترونيه من خلال موقع منصة وزارة مظلتي العمل سيتم إطلاق الوجوه التاسعة خلال الساعات القليلة القادمة.