هسه ظهرت.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدورالأول بالإسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط من النتائج المرتقب الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة وذلك عقب الانتهاء مباشرة من عملية تصحيح ومراجعة نتائج الطلاب، حيث تعمل الوزارة جاهدة على إظهار النتائج قبل عيد الأضحى لذلك أصبح لا يفصلنا عن ظهور النتائج سوى ساعات بسيطة ليتمكن طلاب الصف الثالث المتوسط من الإستعلام عن نتائجهم، لذا سنتعرف معا اليوم على نتائج الثالث المتوسط وخطوات الإستعلام عنها في السطور القادمة فتابعونا .

خطوات استعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يمكن في خطوات بسيطة ان يقوم الطلاب الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط وذلك عبر الموقع الألكترونيّ للوزارة عبر هذه الخطوات:

أولا على الطالب التوجه إلى الموقع الألكترونيّ لوزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من هنا .

يتم بعد ذلك اختيار ايقونة الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب وذلك مثل الإسم رباعي في الأيقونة المحددة.

ومن ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها.

إدخال الرقم الإمتحاني في الخانات المخصصة له.

يتم الضغط على إستعلام.

لتظهر لك نافذة خاصة توضح نتائج الطلاب بشكل تفصيلي.

رابط موقع نتائج نتيجة الثالث متوسط

كما يمكن الأستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا من خلال الخطوات التالية: