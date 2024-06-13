نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول كشوفات pdf بالرقم الامتحاني

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول كشوفات pdf بالرقم الامتحاني
نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول

مازالت عملية البحث تتزايد عن ظهور نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول لأنها من أهم المراحل التعليمية وتعتبر محافظة ذي قار من المحافظات التي اعتادت على إعلان نتائج الطلاب في مختلف المراحل بشكل مبكر، كما أن محافظة ذي قار قامت بإعتماد نتائج السادس الابتدائي بشكل مبكر وكانت نسب النجاح مرتفعة للغاية،

ادى امتحانات الثالث المتوسط فيما يقارب من 650 ألف طالب وطالبة على المستوى العامة من عموم المحافظات، وكانت محافظة ذي قار أعلى نسب الحضور والالتزام طوال فترة الامتحانات، كشفت المديرية التعليمية بالمحافظة أن أعمال التصحيح مستمرة وعلى الرغم من بداية التصحيح بشكل مبكر إلا أن التدقيق في مراجعة الإجابات أمر في غاية الأهمية ويحتاج إلى وقت كافة، اليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول.

نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول

  1. ترتفع النتائج بعد أن يتم اعتمادها مباشرةً سوف تجدونها من خلال زيارة موقع نتائجنا.
  2. تحقق الدخول عن الضغط على ان لست روبوت.
  3. ثم اختيار نتائج الثالث المتوسط.
  4. الضغط على محافظة ذي قار.
  5. ثم النقر على أيقونة تنزيل.
نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول
نتائج الثالث المتوسط ذي قار العراق 2024 دور أول

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول ذي قار

يتابع فريق موقعنا بشكل مستمر لكي ننشر لكم أي تفاصيل جديدة توصلنا إليها عن موعد اعتماد نتائج الثالث المتوسط ذي قار  الدور الاول، وحسب ما صرحت به وزارة التربية والتعليم برئاسة السيد الوزير إبراهيم نامس الجبوري أن أعمال التصحيح مازالت قائمة ولم يتم الانتهاء منها وعلى الطلاب الاطمئنان لأن ما يجرى من تدقيق وتصحيح في صالحهم لحصولهم على نتيجة خالية من الأخطاء وأن يحصل الطلاب على نسب النجاح بمنتهى الدقة، وآخر ما صرح به سيادة الوزير أن أعمال التصحيح يتم استئنافها بعد العودة من إجازة عيد الأضحى وفور الانتهاء يتم الإعلان عن النتائج.

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معلومات الكاتب
يس خالد

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