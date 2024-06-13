“توزيع 700 ألف زيادة جديدة وزارة المالية”.. خبر سار للمتقاعدين في العراق الان!!.. شوف راتبك بعد الزيادة

قام مجلس الوزراء العراقي، بالتصويت على زيادة جديدة للمتقاعدين المضمونين، حتى أنه تم رفع الحد لرواتب المتقاعدين إلى 700 ألف دينار عراقي، بزيادة بلغت 200 ألف دينار عراقي، وهذه تعد أكبر زيادة في عام واحد يتم العمل على إطلاقها، وتوزيعها على جميع المتقاعدين في وقت قصير، خاصة وأن الحكومة العراقية تهتم إهتمامًا بالغًا بجميع العاملين ومواطني الدولة، من خلال هذه الزيادات التي يتم توفيرها لهم.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

وأوضحت وزارة المالية، أنه بعد تصويت مجلس الوزراء على جدول الموازنة العامة للمتقاعدين، تم رفع راتب المتقاعد من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تشمل كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، خاصة وأنه سيتم العمل على توزيعها في جميع حسابات المستفيدين البنكية، حتى يتمكنوا من الحصول على الرواتب المستحقة.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-