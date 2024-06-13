الاردب بكام ياترى؟.. سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في جميع الاسواق المحلية في التعاملات الصباحية

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 13 يونيو 2024، مازالت عمليات البحث مستمرة منذ فترة طويلة وحتى اليوم عن اخر تطورات أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق المحلية، هناك بعض السلع التي يهتم بها المواطنين كثيراً استهلاكهم الدائم لها دون توقف، وعلى الرغم بأن الفترة الماضية ارتفعت أسعار السلع بمختلف أنواعها وعلى رأسها سعر الأرز الشعير والأرز الأبيض

إلا أن الاستهلاك مستمر ولن يتوقف، حيث يعد الأرز من أهم أصناف السلع الأساسية ولذلك يلجأ الكثير للبحث على جوجل يومياً لمعرفة السعر الرسمي المتداول في الأسواق، اليوم لدينا تفاصيل جديد حول سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ترقبوا معنا الفقرات التالية للتعرف عليها.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 13 يونيو 2024

لقد سبق وقام تجار الجملة بتعطيش الأسواق عند إخفاء الأرز وتخزينه في المخازن واستغلال الوقت واستخراجه في التوقيت المناسب للبيع بسعر أعلى، لكن بذلت الحكومة أقصى جهد لكي تترقب وتتفقد الأسواق وتشن حملات تفتيش لمنع هذا الاستغلال، وبالفعل نجحت الحكومة في ذلك ونظراً للعقوبة التي فرضتها لمن يفعل ذلك أصبح هناك استقرار في الأسواق، على أن تأتي الأسعار الجديدة الأرز الشعير اليوم 13 يونيو على النحو التالي:.

يسجل سعر طن الأرز الشعير في الأسواق المحلية اليوم نحو 16 ألف جنيه للحبة العريضة.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة كسر 5% نحو 15 ألف جنيه مصري.

سعر الارز الابيض في الاسواق اليوم 13-6-2024

هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الارز الابيض في الاسواق لذلك يحرص فريق موقعنا البديل أن يقدم لكم الاسعار المحدثة اول بأول، وتأتي أسعار الأرز الأبيض بأنواعه في الأسواق على النحو التالي:.