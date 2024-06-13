“الله أكبر الله أكبر الله أكبر”!!.. نزل تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 وعيش الأجواء السعيدة في اليوم المبارك

ساعات قليلة على اقتراب عيد الأضحى المبارك التي يشغل بال العديد من المسلمين في الوقت الحالي، حيث إن هناك بعض القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة شعائر هذا اليوم، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية، على أن تتمكن من معرفة التردد الجديد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم بإستقبال قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، ومشاهدة كل ما يتم نقله وإذاعته على هذه القناة وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة تكبيرات العيد هو النايل سات.

بينما ترددها الجديد فهو 10922.

استقطاب قناة تكبيرات عيد الأضحى يكون دعمودي.

معامل الترميز لقناة تكبيرات عيد الأضحى يكون 27500.

معدل تصحيح الخطأ : ⅞.

نزل الان تردد قناة السعودية القرأن الكريم

ويمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة السعودية قرأن كريم، ومشاهدة أجواء الكعبة المشرفة والعديد من الأماكن المقدسة في يوم عيد الأضحى المبارك، كما يأتي:-

أن تستقبل قناة السعودية قرأن كريم على قمر صناعي نايل سات.

التردد الخاص بقناة السعودية قرأن كريم يكون 12149.

معامل الترميز الخاص بالقناة وفقًا لـ 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

استقطاب قناة السعودية قرأن كريم يكون أفقي.

نزل تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

هناك بعض الإجراءات الخاصة بإستقبال قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وفقًا للأتي:-