“صندوق الحماية” رابط التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان والحصول على دعم 115 ريال عُماني

أطلق صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان خدمة التسجيل في منفعة الأسرة لجميع المتعثرين والمحتاجين، حيث إن هذه المنحة تقوم على توفير دعم شهري وملائم لجميع المواطنين المتقدمين، بالإضافة إلى أنها من أهم المبادرات التي تم إطلاقها في الدولة، ويمكنك السجيل في المنفعة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة منفعة الأسرة سلطنة عمان

وأكد صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، أن قيمة منفعة الأسرة تصل لـ 115 ريال عُماني، بما يمكن لجميع الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود التسجيل في هذه المنحة والحصول على الدعم المقدم من قبل الصندوق، بالإضافة إلى أنه في حالة إذا قمت بإدخال معلومات غير صحيحة أو مضللة يتم وقف الدعم عن المتقدمين في الحال.

خطوات التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك التسجيل في منفعة الأسرة والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-