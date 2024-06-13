“صندوق الحماية” رابط التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان والحصول على دعم 115 ريال عُماني

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“صندوق الحماية” رابط التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان والحصول على دعم 115 ريال عُماني
التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان

أطلق صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان خدمة التسجيل في منفعة الأسرة لجميع المتعثرين والمحتاجين، حيث إن هذه المنحة تقوم على توفير دعم شهري وملائم لجميع المواطنين المتقدمين، بالإضافة إلى أنها من أهم المبادرات التي تم إطلاقها في الدولة، ويمكنك السجيل في المنفعة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة منفعة الأسرة سلطنة عمان

وأكد صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، أن قيمة منفعة الأسرة تصل لـ 115 ريال عُماني، بما يمكن لجميع الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود التسجيل في هذه المنحة والحصول على الدعم المقدم من قبل الصندوق، بالإضافة إلى أنه في حالة إذا قمت بإدخال معلومات غير صحيحة أو مضللة يتم وقف الدعم عن المتقدمين في الحال.

خطوات التسجيل في منفعة الأسرة سلطنة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك التسجيل في منفعة الأسرة والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-

  • في البداية يتم الإنتقال إلى صندوق الحماية الإجتماعية سلطنة عمان.
  • ليتم تسجيل الدخول إلى صفحة المنح والمبادرات.
  • على أن يتم الضغط على زر “منفعة الأسرة”.
  • مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.
  • إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنفعة.
  • التأكد من صحة البيانات.
  • ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
شعرك هيبقى حرير.. بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد,اطالة,تنعيم
إنضم لقناتنا على واتساب