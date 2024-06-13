هسة pdf… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي.. الشروط الجديدة للاستفادة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 هي واحدة من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات جوجل الرسمية بشكل يومي بدون أي توقف، وكلما يمضى الوقت وعدم إعلان النتائج يزداد اهتمام المواطنين بالأمر ويرغبون في معرفة النتائج وهل لديهم فرصة الاستفادة تلك المرة في الدفعة السابعة التي أكدت العديد من المصادر أنها الدفعة الاخيرة، تمر العراق بأزمة اقتصادية كبيرة ولذلك هناك تدقيق شديد عند فحص الطلبات من أجل توصيل المستحقات النقدية للفئات المتضرر والتي لا يملكون اي وسيلة مساعدة من الدولة،

الاسعار في ارتفاع دائم وهذا ما يجعل المواطنين يعيشون في معاناة ويطالبون بسرعة اعلان كشوفات الدفعة السابعة، لقد مضى على موعد للتسجيل على تلك الدفعة أكثر من 7 أشهر رغم أن عام 2023 تم صرف أكثر من دفعة، اليوم ننشر لكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تجدون النتائج بشكل رسمي وكامل عند الكشف عن المشمولين من الجهة المختصة وهي وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وهذا يحدث بعد اعتماد الموازنة المالية خلال الفترة القادمة، والبدء الاستعلام الإلكتروني عليكم اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. قم بملء المربعات الفارغة بالبيانات المطلوبة. ثم النقر على زر استعلام. وسوف تظهر النتائج يمكن تحميلها pdf. والضغط على فتح الملف.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية العراق

الدعم التي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متاح للنساء والرجال ولكن بالشروط التي نوضحها لحضراتكم والتي تأتي على النحو التالي