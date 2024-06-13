متى صلاة العيد حسب توقيت أم القرى؟.. موعد وأماكن صلاة عيد الأضحى 1445 في جدة

اقترب عيد الأضحى المبارك وتضم المملكة العربية السعودية العديد من المقيمين هناك وليس لديهم الخبرة الكافية في التحرك داخل مدن المملكة، ويتم التساؤل على أماكن صلاة عيد الاضحى في جدة ليتمكنوا من أداء الصلاة في جماعة، ويتساءل البعض على أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الدولة، كما أعلنت الدولة بأن إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر لكافة العاملين هناك، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

أماكن صلاة عيد الأضحى في جدة

تضم جدة العديد من المساجد المختلفة والمصليات التي يمكن الذهاب إليها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ويرغب البعض في التعرف على أماكن الصلاة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

مصلى الفيصلية القدس، وأيضاً مصلى منطقة الجليل بالإضافة إلى مصلى دوار البلدية و الأمير فواز.

وأيضاً مصلى حي الربوة، ومصلى الخاص بدوار المدينة.

بالإضافة إلى مصلى أم سلام، ومصلى الخاص بمنطقة المحاميد، و أيضاً مصلى العيد الخاص بمسجد الدريبي.

ويوجد أيضاً مصليات في حي قحاطين، وهي مصلي المطيري، و ايضاً مصلي الخاص ب آل سفران، بالإضافة إلى مصلى العيد الجنوبي.

موعد أداء صلاة العيد في المملكة العربية السعودية

تختلف مواعيد صلاة العيد من دولة عربية إلى أخرى ويرغب بعض الأشخاص في التعرف على موعد أداء صلاة العيد في المملكة خاصة بمنطقة جدة، وقد تم التوضيح بأن من المحتمل أن تكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:9 صباحاً بعد الشروق بربع ساعة كحد أقصى، ومن الضروري الذهاب إلى المسجد من صلاة الفجر، والعمل على أداء الصلاة في جماعة احتفالاً بالعيد.

ما هي مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

بعد التعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، يرغب البعض في التعرف على مظاهر الاحتفال بالعيد في المملكة، وقد تم توضيح الآتي: