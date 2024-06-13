طريقة عمل مزيل عرق طبيعي وآمن في المنزل

يعتبر مزيل العرق من المنتجات الأساسية في حياة الكثير من الناس، ولكنه قد يحتوي أحيانًا على مواد كيميائية قد تكون ضارة بالصحة، لذلك أصبح من الشائع البحث عن بدائل طبيعية وآمنة يمكن صنعها في المنزل بسهولة، وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة صنع مزيل عرق طبيعي باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.

المكونات اللازمة لعمل مزيل عرق طبيعي وآمن

المكونات اللازمة:

زيت جوز الهند: يعد زيت جوز الهند مكونًا أساسيًا في مزيل العرق الطبيعي، فهو يمتاز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساعد على ترطيب البشرة.

صودا الخبز: تعمل صودا الخبز كمادة قاعدية فعالة في التخلص من الروائح الكريهة بفضل قدرتها على معادلة الأحماض.

نشا الذرة: يساهم نشا الذرة في امتصاص الرطوبة الزائدة، مما يساعد في الحفاظ على جفاف منطقة الإبطين.

زيت عطري: يمكن إضافة زيت عطري مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي لإعطاء رائحة منعشة، بالإضافة إلى فوائدها المضادة للبكتيريا.

طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي وآمن

تحضير المكونات: قم بمزج 6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وربع كوب من صودا الخبز، وربع كوب من نشا الذرة، و10-15 قطرة من الزيت العطري المختار.

دمج المكونات الجافة: في وعاء متوسط الحجم، اخلط صودا الخبز مع نشا الذرة جيدًا حتى تتجانس المكونات.

إضافة الزيت: أضف زيت جوز الهند إلى المكونات الجافة وامزجهم باستخدام ملعقة أو شوكة حتى تحصل على خليط متجانس، قد تحتاج لتسخين زيت جوز الهند قليلًا إذا كان صلبًا لتسهيل عملية المزج.

إضافة الزيت العطري: أضف قطرات الزيت العطري إلى الخليط واخلط جيدًا لضمان توزيع الرائحة بشكل متساوٍ.

التخزين: انقل الخليط إلى وعاء نظيف ومحكم الإغلاق، يمكنك استخدام علبة قديمة لمزيل العرق أو أي وعاء زجاجي صغير.

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