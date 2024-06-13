احجزها الآن…رابط حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024 عبر موقع مديرية الشئون الموحدة

ارتفعت معدلات البحث عن كيفية حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024 من قبل المواطنين العراقيين، وهذه البطاقة هي عبارة عن بطاقة خدمية تتيح للأفراد الذين يحملونها إمكانية الحصول على عدة خدمات مختلفة من قبل الدولة بشكل مجاني أو بتكلفة منخفضة جداً، وتسعى الحكومات من ذلك إلى تقديم التسهيلات على المواطنين وإعانتهم في شتى نواحي حياتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة لديها ومساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً على تخطي الظروف المعيشية الصعبة، ولمزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على البطاقة الوطنية تابعوا قراءة المقال.

حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024

يود الأفراد أن يتعرفوا على طريقة حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024، ولذلك أتاحت وزارة الشئون الاجتماعية إمكانية التسجيل للحصول عليها بشكل إلكتروني عبر الهاتف عبر إتباع الخطوات الآتي توضيحها:

قم بالدخول إلى موقع مديرية الشئون الوطنية الموحدة.

ثم اضغط على أيقونة حجز البطاقة الموحدة.

بعد ذلك قم بإدخال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح ورفع المستندات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد ذلك يمكن الخروج من الموقع فقد تم تسجيل الطلب بنجاح.

المستندات المطلوبة للتقديم على البطاقة الموحدة

يوجد مجموعة من المستندات يجب أن يتم تقديمها أثناء التسجيل للحصول على البطاقة الموحدة، وتلك المستندات هي التالية: