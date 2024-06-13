“هيئة الأنفاق” تعلن مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن مواعيد تشغيل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف “LRT”، خلال أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، حيث وأفادت الهيئة، في بيان نشرته وزارة النقل، بأنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين استعدادًا لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على انتظام حركة تشغيل شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف.

مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى

وأشارت الهيئة إلى أن جدول التشغيل للخطوط الثلاثة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك يتضمن 1259 رحلة يوميًا، بواقع 452 رحلة للخط الأول، و466 رحلة للخط الثاني، و341 رحلة للخط الثالث، بالإضافة إلى 136 رحلة يوميًا للقطار الكهربائي الخفيف؛ وأوضحت الهيئة أن مواعيد تشغيل القطارات للخطوط الأول والثاني والثالث تبدأ من المحطات النهائية في الساعة 5:15 صباحًا طوال العام:

ستكون مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة في الساعة 11:40 مساءً.

أما الخط الثاني، فسيكون موعد قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 11:55 مساءً، ومن محطة المنيب في الساعة 12:05 صباحًا.

آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور ستكون في الساعة 11:33 مساءً باتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً باتجاه روض الفرج.

أما من محطة جامعة القاهرة، فسيكون موعد قيام آخر قطار في الساعة 11:52 مساءً، ومن محطة روض الفرج في الساعة 11:55 مساءً،

ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط في الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى

ستنتظم حركة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميًا، حيث يربط القطار بين محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ومحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور، المستقبل، بدر، والشروق، وجاء جدول التشغيل كالتالي:

محطة عدلي منصور

أول رحلة: الساعة 6 صباحًا.

آخر رحلة: إلى محطة الفنون والثقافة: 9:30 مساءً؛ إلى محطة بدر: 10:30 مساءً.

محطة الفنون والثقافة

أول رحلة: الساعة 6:05 صباحًا.

آخر رحلة: إلى محطة عدلي منصور: 10:05 مساءً؛ إلى محطة بدر: 10:35 مساءً.

محطة العبور الجديدة “المعرفة”

أول رحلة: الساعة 7:03 صباحًا.

آخر رحلة: إلى محطة عدلي منصور: 10:10 مساءً؛ إلى محطة بدر: 10:30 مساءً.

محطة بدر