اليوم|.. صرف معاش المتقاعدين قبل العيد في المغرب وخطوات الاستعلام عن زيادة الراتب التقاعدي

صرف معاش المتقاعدين قبل العيد هناك العديد من الدراسات التي أجراها المواطنون في المغرب حول تاريخ صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024، وقد أعلن الصندوق المغربي للتقاعد رسميًا الموعد المحدد لصرف معاشات المتقاعدين لهذا الشهر تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود القطاعات العامة لدعم المواطنين وضمان حقوقهم بشكل عادل، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعزيز استمرار تحقيق أهداف التنمية في الدولة.

صرف معاش المتقاعدين قبل العيد بالمغرب 2024

تزايدت عمليات البحث حول معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى 2024 في المغرب، وقد جاء ذلك بعد أنباء عن زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية أكدت رسميًا زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 درهم مغربي، وعقب ذلك قررت نقابة المتقاعدين زيادة الحد الأدنى للمعاش، ويتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في الفترة المقبلة.

ولكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب لشهر يونيو، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2024 يوم 13 يونيو تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

من أبرز اهتمامات المواطنين في المغرب حاليًا هو معرفة تفاصيل الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية مؤخرًا من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي بمقدار 1000 درهم، وفي القطاع الخاص بنسبة 10%، وجاءت هذه الزيادة استجابة للمطالبات التي قدمها العديد من المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة في الفترة المقبلة لبحث زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب، حيث من المتوقع أن يتم رفع المعاشات لجميع المستحقين في الفترة القادمة.

رابط الاستعلام عن الرواتب بالمغرب

يمكنك الاستفسار عن الرواتب في المغرب وذلك من خلال إتباع الخطوات المذكورة أدناه: