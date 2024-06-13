القائم بكام.. اسعار العجول والخرفان قبل عيد الاضحى 2024 في مصر

مع اقتراب عيد الأضحى 2024 تزداد تساؤلات المسلمين في مصر حول أسعار العجول والخرفان قبل عيد الاضحى 2024 يقدم البديل تفاصيل شاملة حول أسعار الأضاحي بأنواعها المختلفة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على هذه الأسعار وتقديم إرشادات للمشترين اختيار الأضحية المثالية بأسعار معقولة.

تتفاوت اسعار العجول والخرفان قبل عيد الاضحى 2024 بناءا على عدة عوامل، منها نوع الأضحية وزنها مكان بيعها وجودتها يشمل التحليل تفاصيل الأسعار المتوقعة أنواع الأضاحي المختلفة مثل الأبقار والأغنام والماعز والجمال.

اسعار العجول والخرفان قبل عيد الاضحى 2024

في عام 2024 تتفاوت أسعار الأضاحي في مصر بحسب نوعية الحيوان، حيث يتراوح سعر الخروف الروماني بين 5000 و7000 جنيه مصري للخروف بوزن 50 كيلوغرام

بالمقابل يتراوح سعر الخروف البلدي بين 4000 و6000 جنيه مصري لنفس الوزن.

أما بالنسبة للماعز ويتراوح سعر الماعز البلدي بين 2000 و4000 جنيه مصري لوزن 40 كيلو جرام

في حين يتراوح سعر الماعز المختلط بين 3000 و5000 جنيه مصري لنفس الوزن.

اسعار العجول القائم اليوم

أسعار الأضاحي لعام 2024 في مصر تتفاوت بشكل كبير بين الأنواع المختلفة من العجول فعلى سبيل المثال يتراوح سعر العجل البلدي بوزن 100 كيلو جرام بين 10000 و 15000 جنيه مصري، بينما يتراوح سعر العجل المستورد في نفس الوزن بين 12000 و 18000 جنيه مصري.

تلك الأسعار تعكس التفاوت في المنشأ والجودة بين العجول المحلية والمستوردة ينصح المشترين، بمقارنة الأسعار في الأسواق المختلفة والاستفسار عن مصدر وجودة العجول قبل اتخاذ قرار الشراء.

العوامل المؤثرة على أسعار الأضاحي

عدة عوامل تؤثر على أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024 منها: