5 أيام غير الجمعة // عدد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص بقرار من وزارة العمل واللي هيشتغل اليوم ب3 ايام

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص يبحث العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 للقطاع الخاص، ومع اقتراب إجازة عيد الأضحى يتساءل العاملون في القطاع الخاص في مصر عن توقيت الإجازة، علمًا بأن تبدأ عطلة عيد الأضحى لعام 2024 اعتبارًا من يوم وقفة عرفة وتستمر لمدة 4 أيام، وهي أيام التشريق، وأعلن وزير العمل عن موعد عطلة عيد الأضحى لعام 2024 للقطاع الخاص قبل بدء العيد، إلى جانب إعلان بيان رئاسة مجلس الوزراء عن موعد العطلة للقطاع الخاص.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

قامت وزارة العمل بتوفير إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 للعاملين المشمولين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، وسوف تكون هذه الإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، مع الاستمرار في إجراء الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام اجازة عيد الاضحى 2024

العديد من المواطنين يريدون معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في مصر، حيث أعلنت الجهات المختصة أن أول أيام شهر “ذو الحجة” هو يوم الجمعة 7 يونيو، لذلك يصادف عيد الأضحى في أغلب الدول العربية يوم الأحد 16 من نفس الشهر، وتكون إجازة العيد كالتالي: