“شوف اسمك حالاً”.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 لعموم العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يتزايد البحث المتكرر حالياً عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق لعام 2024، حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لتخفيف العبء على الأسر العراقية تحت خط الفقر، حيث قررت الحكومة دعم هؤلاء الأسر ومساعدتهم للتغلب على مصاعب الحياة وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يسيطر على البلاد، وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق تحديد الفئات التي تستحق الدعم وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير، ونوضح لكم الآن كيفية رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

كشفت وزارة العمل العراقية عن التفاصيل الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وأكدت الوزارة أنه سيتم قريباً الإعلان عن الكشوفات الخاصة بالمقبولين بالوجبة السابعة بدعم الرعاية الاجتماعية، حيث مازالت الوزارة تقوم بأعمال المراجعة للطلبات المقدمة من قبل المواطنين وهذا للتأكد من استيفاء الشروط الخاصة بقبول المتقدمين.

والجدير بالذكر أن بعض الفئات التي تستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية هي “الأرامل، المطلقات، الأيتام، كبار السن، العاطلين عن العمل، ذوي الإعاقات”.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق لعام 2024، وهذا من خلال بعض الخطوات التي تتمثل في التالي: