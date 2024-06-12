NOW استعلم عن النتيجة.. رابط نتائج الثالث دور أول 2024 في عموم العراق من خلال موقع وزارة التربية epedu.gov.iq

انتهت اختبارات الصف الثالث متوسط في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، ولذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور بكثرة عن خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال المواقع الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية، وهذا حتى يطمئن الطلاب على نتيجة اختباراتهم في تلك المرحلة التعليمية الاساسية، وقد كشفت الوزارة أن النتيجة لم يتم موعد محدد للإعلان عنها، وأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة قائمة حتى تلك اللحظة، وبمجرد انتهائها ستعلن النتيجة على الفور، وخلال هذا التقرير سوف نتعرف معاً عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

ارتفعت معدلات البحث المتكرر خلال الأيام الأخيرة حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث أنها ستعلن قريباً قبل عيد الاضحى المبارك، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي تتم بدقة عالية وشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، ومن المقرر أن نتائج كل محافظة من المحافظات العراقية على حدا مثل “بغداد، كركوك، السليمانية، الكرخ، الرصافة، واسط، كربلاء” وغيرها من المحافظات، وستعلن بشكل مركزي وإلكتروني عبر موقع وزارة التربية.

موقع الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

يمكن الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 لكل المحافظات العراقية، وهذا من خلال موقع وزارة التربية العراقية من خلال رقم الجلوس واسم الطالب، وهذا من خلال الخطوات التالية: