مؤشرات تنسيق التمريض العادي 2024 بعد الاعدادية بنين وبنات جميع المحافظات وأهم شروط الالتحاق بمدارس التمريض

تنسيق التمريض العادي 2024 بعد الاعدادية، بعد انتهاء جميع طلاب الشهادة الإعدادية من الامتحانات وظهور النتيجة في جميع المحافظات، يبدأ أولياء الأمور في البحث عن المدارس التي تتناسب مع المجموع الذي حققه الطالب، ومن بين المدارس التي يتطلع الكثير من الطلاب للالتحاق بها هي مدارس التمريض المنتشرة في جميع المحافظات المصرية، فيبحث الكثيرون عن تنسيق التمريض بعد الشهادة الإعدادية والشروط المطلوبة للقبول فيه لكي يستعدوا للتسجيل، ووضعت المدرسة جداول التنسيق للقبول الخاص بها ليطلع عليها المواطنون.

تنسيق التمريض العادي 2024 بعد الاعدادية

قبل التعرف على مؤشرات تنسيق التمريض العادي 2024 بعد الاعدادية ففي العام الماضي تراوح تنسيق تلك المدارس بين 218 و225 درجة، ولكن كما يعلم الجميع بأن التنسيق يكون على حسب مجموع الطلاب في مختلف المحافظات وفي السطور القادمة نوضح لكم توقعات التنسيق لهذا العام بناءً على درجات الطلاب الحالية، حيث يتوقع زيادة في درجات القبول وقد جاءت كالتالي:

تنسيق تمريض القاهرة يبدأ من 225 إلى 230 درجة.

تنسيق التمريض في الإسكندرية يتطلب من 218 إلى 225 درجة.

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق قبول تمريض السويس هو 220 درجة.

محافظة الجيزة يبدأ تنسيقها من 230 إلى 240 درجة.

في حين من المتوقع أن تكون تنسيق التمريض بمحافظة دمياط من 205 إلى 210 درجة.

تنسيق محافظة المنيا من 210 إلى 220 درجة.

أما محافظة دمياط فمن المتوقع أن تكون الدرجة 205 إلى 215 درجة.

محافظة كفر الشيخ من 220 إلى 230 درجة.

تنسيق التمريض العادي بمحافظة القليوبية من المتوقع أن يكون من 215 إلى 220 درجة.

** يرجى العلم أن هذه هي مجرد توقعات ولم يتم الإعلان عن التنسيق الرسمي للتمريض ومن المنتظر إعلانه خلال الأيام القادمة.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية 2024

بعد التعرف على مؤشرات تنسيق التمريض العادي 2024 بعد الاعدادية في معظم محافظات الجمهورية نتعرف على شروط الالتحاق بالمدارس للعام الدراسي القادم، وهي:-