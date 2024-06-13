“الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً” صيغة تكبيرات عيد الاضحى المبارك 1445 pdf ومتى يبدأ التكبير!

بدأ التكبير المطلق منذ عدة أيام ومن المنتظر أن تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك لعام 2024 قبل يوم العيد من فجر يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة وتنتهي في آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة، وتعتبر التكبيرات من السنن المرتبطة بالعيدين، وينبغي أن تقال بعد الصلوات المفروضة بالإضافة إلى أنه من المستحب الإكثار من التكبير بصفة عامة خلال هذه الأيام المباركة.

تكبيرات عيد الاضحى المبارك 1445

الجميع يبحث في الوقت الحالي عن صيغة تكبيرات عيد الاضحى المبارك 1445 خاصة اقترابه، حيث يُعد التكبير هو تعظيم الله تعالى وإحياء الشعائر في هذه الأيام الطيبة المباركة، حيث يتم التكبير والتهليل لجلاله وقدرته على كل شيء فهو القادر الذي يقول للشيء كن فيكون، ورغم تباين آراء الفقهاء بشأن وقت التكبير، إلا أنه يستحب أن يقال من بداية عشر ذي الحجة مع الإكثار منه في يوم عرفة، وصيغة التكبير المعروفة في عيد الأضحى كالتالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

موعد التكبير في عيد الأضحى

اختلف العلماء المسلمون بشأن توقيت التكبير ولكن كان هناك اتفاق بينهم فيما يخص وقت البدء، إذ اتفق العلماء والفقهاء على أن التكبير يبدأ قبل أيام التشريق، ولكن كان هناك خلاف بينهم بشأن التكبير بعد ظهور يوم النحر، وذهبت الملكية وبعض الشافعية إلى أن بدء التكبير يكون من فجر يوم عرفة، بينما رأى الحنابلة أن نهايته تكون في عصر آخر أيام التشريق.