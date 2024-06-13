Available رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق عبر مديرية شؤون البطاقة الوطنية nid-moi.gov.iq

أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار
Available رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق عبر مديرية شؤون البطاقة الوطنية nid-moi.gov.iq
رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق لعام 2024، وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذا الإعلان إلى تسهيل العملية لعدد كبير من المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، كما تعمل على تقديم عدة خدمات إلكترونية أخرى.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

للتسهيل على العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن توفير رابط إلكتروني لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • زيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية من هنا.
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
  • حدد خدمة البطاقة الوطنية.
  • ستظهر لك استمارة لحجز الهوية الوطنية الموحدة.
  • قم بملأ الاستمارة بالبيانات المطلوبة.
  • اكتب رقم الجوال الخاص بك.
  • تأكد من صحة البيانات المطلوبة.
  • أرفق الأوراق والمستندات المطلوبة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين في حجز البطاقة الوطنية الموحدة، والتي جاءت على النحو التالي:

  • يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيمًا في العراق بشكل دائم.
  • ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.
  • على المتقدم الالتزام بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
  • يلتزم المتقدم بالحضور في الوقت المحدد من قبل المديرية.
  • على المواطن تقديم بيانات صحيحة وإلا فإنه سوف يعرض نفسه للمسائلة القضائية.

الحالات التي يتم فيها استثناء حجز بطاقة الهوية الوطنية

أعلنت الحكومة العراقية عن الفئات المستثناة من إجراء حجز بطاقة الهوية الموحدة، وهي تشمل ما يلي:

  • الأشخاص الذين يريدون تسجيل البطاقة في محافظة مختلفة.
  • الأفراد الذين يودون تصحيح معلوماتهم في البطاقة إذا كانت غير دقيقة.
  • الأشخاص الذين تمت سرقة بطاقتهم أو تعرضت للتلف وأصبحت غير قابلة للاستخدام.
  • الأشخاص الذين انتقلوا إلى مكان سكن جديد ويريدون تسجيل البطاقة في المكان الجديد.
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أحمد

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