“إلحق سجل بياناتك” تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه من الموبايل عبر موقع وزارة القوى العاملة

ازداد البحث بشكل ملحوظ حول تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 من قبل العديد من المواطنين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن توفير رابط إلكتروني للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، هذه المنحة تعتبر واحدة من أهم وأبرز المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر والأفراد الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت، وقد كانت المرة الأولى التي تم فيها تقديم هذه المنحة خلال عام 2020.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

حددت وزارة القوى العاملة خطوات تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه حيث تقدم تلك المنحة للمستوفين للشروط من الأسر الأكثر احتياجاً وأكثر فقراً، وأصحاب الحرف والمهن الغير مستمرة والعاملين بأجر يومي، وتقدم تلك المنحة بمبلغ 500 جنية وبحد أقصى 1000 جنية، من خلال الآتي:-

زيارة موقع وزارة القوى العاملة من هنا .

. بعد ذلك قم بالدخول إلى منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المحددة أمامك.

بعد ذلك تأكد من دقة البيانات التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال الرقم القومي والاسم ورقم الهاتف المحمول.

قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

التفاصيل المتعلقة بشروط التسجيل لمنحة العمالة غير المنتظمة 2024، والتي جاءت كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم للطلب مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر بشكل دائم.

ألا يكون للمتقدم أي دخل شهري ثابت.

أن يكون السن لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يتعين ألا يكون لدى المتقدم وظيفة دائمة أو عمل ثابت، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص.

ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.

أن يكون من أصحاب الحرف وتكون الحرفة مسجلة على البطاقة.

ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري باسمه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

للتسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 أوراق مطلوبة يجب توافرها، وهي كالآتي: