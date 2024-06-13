“الحق قبل أي حد”.. رابط نتيجة الصف التاسع اليمن 2024

نتيجة الصف التاسع اليمن هي أبرز المواضيع التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، خاصة أن هذه الامتحانات بمثابة انتقال الطلاب من مرحلة التعليم الأساسي إلى مرحلة التعليم الثانوي، لذلك تعتبر هي أهم مرحلة في المسار التعليمي لكل طالب، ورغم الإعلان أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام إلا أن الطلاب يشعرون بالخوف، لذلك أعلنت الوزارة أن خلال الأسبوع الحالي سيتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي، وذلك حسب ما صرح به وزير التربية والتعليم اليمني “طارق العكبري”.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2024

يستطيع أي طالب الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع اليمن من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أدخل الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

حدد أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

من الخيارات المتاحة قم باختيار “الصف التاسع”.

تحديد العام الدراسي الذي تريد أن تستعلم عنه.

إدراج اسم الطالب ورقم الجلوس.

وفي آخر خطوة قم بالضغط على زر عرض النتيجة من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الصف التاسع اليمني عبر الهاتف

وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية طريقة أخرى من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2024، وهذه الخطوات كالتالي:

قم بإرسال رقم الجلوس الخاص بك عبر الرقم 161.

كما يمكنك التواصل مباشرة عبر مكالمة هاتفية من خلال الرقم 161، وذلك للحصول على النتيجة بسهولة وبدقة كبيرة، وأيضًا من أجل توضيح كافة التفاصيل قبل الاستعلام عن النتيجة.

مصدر رسمي من داخل الوزارة أكد أن عمليات تصحيح الدرجات ومراجعتها مازالت مستمرة، لذلك لم يتم الإعلان عن النتيجة إلا بعد انتهاء حصر نتائج الطلاب، كما رفض المسؤولين الإعلان عن النتيجة في بعض المحافظات لتجنب انتشار أي إشاعات، لذلك فضلت نشر كافة النتائج دفعة واحدة.