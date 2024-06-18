من يوم الأحد البنوك هتفتح+التقديم في شقق سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة “الشروط والأوراق وكل المطلوب”

شقق سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة أفصح جهاز مدينة حدائق العاصمة عن تفاصيل تنفيذ شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار مشروع “سكن لكل المصريين”، والتي يتم تنفيذها ضمن الإعلانين الرابع عشر والخامس عشر، وقد كان تم طرحها للحجز في عامي 2020 و 2021، وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بمعاينة الأعمال الجارية في مشروع “سكن لكل المصريين” الموجه للفئة متوسطة الدخل.

موعد شقق سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

في الوقت الراهن لا يوجد أي طرح خاص بالوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود، ووفقًا لتصريحات المسؤولين سوف يتم طرح الشقق في نهاية عام 2024 أو بداية العام المقبل.

و يركز صندوق الإسكان الاجتماعي حاليًا على تسليم الشقق المتعلقة بالإعلانات السابقة ومن ضمنها الإعلان الرابع عشر.