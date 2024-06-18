من يوم الأحد البنوك هتفتح+التقديم في شقق سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة “الشروط والأوراق وكل المطلوب”

شقق سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة أفصح جهاز مدينة حدائق العاصمة عن تفاصيل تنفيذ شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار مشروع “سكن لكل المصريين”، والتي يتم تنفيذها ضمن الإعلانين الرابع عشر والخامس عشر، وقد كان تم طرحها للحجز في عامي 2020 و 2021، وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بمعاينة الأعمال الجارية في مشروع “سكن لكل المصريين” الموجه للفئة متوسطة الدخل.
موعد شقق سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة
في الوقت الراهن لا يوجد أي طرح خاص بالوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود، ووفقًا لتصريحات المسؤولين سوف يتم طرح الشقق في نهاية عام 2024 أو بداية العام المقبل.
و يركز صندوق الإسكان الاجتماعي حاليًا على تسليم الشقق المتعلقة بالإعلانات السابقة ومن ضمنها الإعلان الرابع عشر.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2024
يمكنك حجز شقق سكن لكل المصريين من خلال توفير المستندات التالية:
- توفير وإتاحة نسخة من بطاقة الرقم القومي.
- إحضار قسيمة الزواج.
- تقديم شهادات ميلاد الأطفال.
- يجب تقديم وثائق إثبات الدخل، ويجب أن يكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب للحجز.
- تقديم إيصال الدفع مقدم الحجز والمصاريف التي تم الحصول عليها وقت الدفع في البريد.
- تزويد أي وثائق تتعلق بمصادر الدخل الإضافية.
نظام سداد قيمة شقق سكن لكل المصريين 2024
يمكنك الاطلاع على نظام سداد قيمة الشقق وهو على النحو التالي:
- بلغ سعر الوحدات 350 ألف جنيه و500 ألف جنيه، حيث يتم وضع الأسعار بناءً على كل منطقة.
- وتتضمن الوحدات السكنية دفعة أولى للحجز بقيمة تتراوح بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.
- يمكنك سداد مبلغ 10% من سعر الوحدة السكنية لجدية الحجز.
- فترة تقسيط شقق مشروع “سكن لكل المصريين” قد تصل إلى 30 سنة.