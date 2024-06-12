العراق انقطعت أخبارها.. “الحكومة العراقية” تُعلن التخلص من الواي فاي!! والدخول بخدمة تُذهل العالم

في ظل التطور التكنولوجي التي بات معروف للجميع، أعلنت وزيرة الإتصالات في دولة العراق، هيام الياسري، عن بعض الإجراءات التي يتم العمل على اتخاذها في الوقت الحالي من أجل العمل على تفعيل التجاري للترانزيت، مشيرة إلى مضي بنتائج مبهرة في هذا المجال وتشغيل رخصة الجيل الخامس التي ستذهل العالم عن قريب، موضحة أن تفعيل خدمة العمل التجاري يكون عبر سياسات سعرية مرنة، يتم طرحها أمام العملاء مع أسعار السوق العالمي للباقات.

انتهاء زمن الواي فاي ودخول الجيل الخامس في العراق

وأكدت وزيرة الاتصالات، أن خدمة الواي فاي سيتم التخلص منها بشكل كامل، والعمل على تحسين جودة الخدمات المتمثلة في إنترنت سريع وتحسين بيئة العمل التقنية، فضلاً عن أن الحكومة العراقية تسري بخطوات ثابتة وأكثر انبهارًا لتقديم خدمات رقمية أفضل وأروع على مستوى العالم والمساهمة بشكل كبير في تفعيل العمل التجاري داخل دولة العراق، مع التفاوضات المستمرة مع المشعلين لهذه الرخصة المتمثلة في الجيل الخامس.

ماذا تعرف عن الجيل الخامس؟

الجيل الخامس هو تقنية من الإتصالات اللاسيكي فائقة السرعة، وهي متطورة بشكل كبير، في توفير سرعات خيالية وجذابة للإنترنت، وكذلك زمن استجابة منخفض، والسماح بتحسين جميع التجارب الإتصال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى احتواء الجيل الخامس على سعة عالية من التخزين التي تدعم بها عدد كبير ومهول من الأجهزة المتصلة في وقت واحد دون أي ضرر أو ثار سلبية من الخدمة المقدمة.