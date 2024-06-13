احجز شقة ف كومباوند valley towers وبسعر ولا ف الأحلام//حجز شقق فالي تورز الجديد 2024 ومقدم الحجز

حجز شقق فالي تورز أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح شقق مشروع “فالي تاورز” للمواطنين في مدينة حدائق أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ حجز الوحدات السكنية الجديدة في مشروع “فالي تاورز” خلال الأيام القليلة القادمة.
ومشروع “فالي تاورز” حصل على موافقة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور عاصم الجزار، أثناء اجتماعه لطرح 984 وحدة سكنية تم إنشاؤها في المرحلة الأولى بمنطقة حدائق أكتوبر، وهذا الموقع المميز الذي يتطلع الكثير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية فيه.
خطوات حجز شقق فالي تورز valley towers
يمكنك حجز شقق مشروع فالي تورز من خلال اتباع عدة خطوات وتتمثل في النقاط التالية:
- قم بالوصول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.
- قم بإنشاء حساب على هذا الموقع باستخدام الاسم والرقم القومي الخاص بك.
- انقر على كود حجز وحدة سكنية واملأ البيانات المطلوبة في الحقل المخصص لها.
- يتم استخراج رقم استمارة الحجز ويتم استخدام هذا الرقم للتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، لسداد مبلغ جدية الحجز الذي قدره 150 ألف جنيه.
- يتم رفع إيصال الدفع المقدم على الموقع الإلكتروني مجددًا.
شروط حجز شقق مشروع valley towers
هناك عدة شروط قد وضعتها وزارة الإسكان ويجب أن تتوافر هذه الشروط في الراغبين لحجز شقق مشروع فالي تورز وهذه الشروط تكمن في النقاط التالية:
- دفع مبلغ جدية الحجز بقيمة 150 ألف جنيه، بجانب مبلغ 1000 جنيه مصاريف إدارية.
- استكمال دفع 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمصلحة مجلس الأمناء من إجمالي سعر الوحدة خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
- سداد بقية قيمة الوحدة 70% يتم على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، محملة بفائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، وقت الطرح بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.
- دفع نسبة ١٠٪ من إجمالي سعر الوحدة عند التسليم.
- يجب سداد قيمة وديعة الصيانة طبقًا لكراسة الشروط.
- يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات مؤجلة خاصة بالقسط المطلوب قبل الاستلام.