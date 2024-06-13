تحميل فيفا موبايل 2024 التحديث الجديد (أندرويد وايفون ) برابط مباشر.. حملها وعيش المتعة

يعد تحميل فيفا موبايل من أكثر عمليات البحث المتزايدة على محركات البحث، حيث تحظى لعبة فيفا لعبة كرة القدم الإلكترونية بشعبية كبيرة بين اللاعبين حول العالم، تتميز اللعبة بالكثير من المميزات التي جعلتها من أبرز الألعاب الموجودة حول العالم، والتي تمنح اللاعب الكثير من الإثارة والمتعة والحماس، وتوفر اللعبة على أجهزة الأندرويد والايفون على حد سواء في متاجر هذه الأجهزة.

تحميل فيفا موبايل

يعد تحميل فيفا موبايل من أسهل ما يكون حيث تتوفر اللعبة بشكل كبير على متجر جوجل بلاي وهو الخاص بأجهزة الاندرويد متجر آب ستور وهو الخاص بهواتف الايفون، ويتم تحميل اللعبة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

فتح متجر جوجل بلاي إذا كان الهاتف يعمل بنظام الأندرويد.

أو يتم فتح متجر آب ستور إذا كان الحهاز يعمل بنظام ios (الايفون).

بعدها يتم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

النقر على كلمة تحميل.

الضغط على كلمة تثبيت اللعبة.

بعدها تظهر اللعبة على شاشة الهاتف قم بفتحها.

بعدها عليك القيام باللعبة و تسجيل الدخول.

مميزات لعبة فيفا موبايل

بعد أن تعرفنا على تحميل فيفا موبايل نوضح لكم الآن أهم المميزات التي تتميز بها لعبة فيفا والتي يعد من أبرزها ما يلي: