خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 6 أشهر 2024 على الموقع الرسمي minha.anem.dz

مع استمرار الدعم المقدم من الحكومة الجزائرية، فقامت الوكالة الوطنية بالتشديد على جميع مستفيدي منحة البطالة في الدولة، بتجديد المنحة كل 6 أشهر من أجل ألا يتوقف الدعم الشهري المقدم للجميع، إضافة إلى أن هذه المنحة توفر لهم حياة كريمة إلى أن يقوموا بالحصول على وظيفة ملائمة وفقًا للتخصص أو المجال المعني بكل مواطن عاجل في ولايات الجزائر.

كيفية تجديد منحة البطالة بالجزائر

هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى يتم العمل على تجديد منحة البطالة داخل ولايات الجزائر أمام جميع العاطلين في ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية بالجزائر.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة المنح.

اختيار “تجديد منحة البطالة”.

إدخال كافة البيانات المتعلقة بالعاطل أو المستفيد من المنحة.

مع إرفاق المستندات الجديدة والمطلوبة في الخانات الخاصة بذلك.

التأكد من صحة البيانات المُدخلة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

كيف أسجل في منحة البطالة

ولجميع المتقدمين الجدد الراغبين في الحصول على منحة البطالة داخل كافة ولايات دولة الجزائر، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-