اشتريها دلوقتي ومش هتندم عمرك .. أرخص عربية أوبل في مصر 2024 بالمواصفات دي وأماكن الشراء

أرخص عربية أوبل في مصر تنتشر في السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة من موديلات السيارات الجديدة لعام 2024، وتتوفر تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم في التنقل والذهاب إلى أعمالهم، ومن بين هذه السيارات نجد أوبل كروس لاند موديل 2024، وهي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “كروس أوفر”.

أرخص عربية أوبل في مصر

تتميز سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 بالعديد من المواصفات الرائعة،

مثل المقاعد الكهربائية.

والشاشة متعددة الوسائط التي تعمل باللمس.

وجهاز التحكم عن بعد والمرايا الكهربائية.

كما تحتوي على نظام قفل الابواب باللمس.

فرش جلدي ونظام ذكي لركن السيارة، باور ستيرنج.

فتحة سقف بانورامية، ومدخل USB، وتقنية البلوتوث.

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

بالإضافة إلى أن سيارة أوبل كروسلاند موديل 2024 تحتوي أيضا على مدخل AUX، ونظام قفل مركزي للأبواب.

مقاعد كهربائية، ومصابيح ضباب، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

إنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وجناح خلفي، ونظام تثبيت سرعة.

محرك اوبل كروس لاند الكروس أوفر

تحصل سيارة أوبل كروسلاند موديل 2024 على قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، وتحتوي على خزان وقود بسعة 45 لتر، وتصل قوتها إلى 110 حصان وتبلغ سرعتها القصوى 187 كم/ساعة، وتتمتع بعزم دوران 205 نيوتن/متر.

اسعار سيارة أوبل كروسا لاند موديل 2024 في السوق المصري:

تتوفر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر يصل إلى مليون و449 ألف جنيه.