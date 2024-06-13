تحقق من استحقاقك للرعاية الاجتماعية في العراق 2024 من خلال هذا الرابط!

وفرت الحكومة العراقية العديد من المساعدات لمواطني العراق ويأتي على رأسها الرعاية الاجتماعية التي توفر دعم مالي للأسر الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، وعليه فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن النتائج النهائية التي من خلالها يتعرف المستفيد على اسمه من بين كشوفات المقبولين في البرنامج.

رابط استخراج نتائج المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2024

غالبية المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لديهم الرغبة في التعرف على الأسماء المقبولة في البرنامج، وذلك بعد أن أوضحت الوزارة بأن الأسماء المقبولة في الوجبة الأخيرة ستتوفر على رابط منصة مظلتي الرقمية، لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية للاطلاع على كشوفات المقبولين:

التوجه بزيارة الرابط الإلكتروني لمنصة مظلتي من هنا.

بعد ذلك يتم النقر على خيار تسجيل الدخول ثم التحديد على الخدمات الإلكترونية.

أيضًا يحدد على رقم الوجبة ثم يبدأ بإدراج البيانات التي يحتاج إليها النظام ثم النقر بعد ذلك على خيار الاستعلام.

وفي النهاية تظهر كشوفات المشمولين بإمكانه اختيار تحميل الملف ثم البحث عن الاسم لتظهر أمامه التفاصيل بالكامل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق مجموعة من الضوابط التي على أساسها يتم قبول المتقدمين إلى دعم البرنامج لتحسين مستوى المعيشة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: