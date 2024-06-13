جهزوا المصلية والعباية .. موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات 2024 ازاي نصليها 

لم يعد هناك العديد من الأيام على عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث أصبح يفصل بيننا وبين عيد الأضحى المبارك أقل من أسبوع، ولذلك يتساءل كافة المواطنين المصريين المسلمين عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة محافظات مصر لعام 2024، حيث أن أداء صلاة عيد الأضحى هي ما تشعرنا بأننا في العيد، وتعد أداء صلاة عيد الأضحى من أفضل مظاهر الإحتفال بالعيد.

موعد بدأ التكبيرات

أختلف الفقهاء على عدد أيام التكبير، وعلى موعد بدء التكبير أيضًا، وموعد انتهائه، حيث في الحنفية والحنابلة يبدأ التكبير بعد صلاة فجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر في آخر يوم تشريق، أما المالكية يبدأ التكبير بعد صلاة الظهر في أول يوم عيد الأضحى، وينتهي بصلاة الفجر في آخر يوم تشريق، الشافعية يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، وينتهي بغروب شمس آخر يوم تشريق.

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات 2024

بما أن عيد الأضحى المبارك لعام 2024، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق يوم 16 يونيو، بدأ المسلمين بالتساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى في كافة محافظات مصر، وهي كالتالي:

القاهرة والجيزة وشبين الكوم 6:18.

الإسكندرية 6:20.

بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ 6:11.

السويس والطور 6:13.

العريش وطابا 6:05.

دمنهور 6:19.

طنطا وبنها وكفر الشيخ 6:17.

المنصورة والغردقة 6:15.

الزقازيق وشلاتين 6:16.

شبين الكوم 6:18.

الفيوم وبني سويف وقنا 6:21.

المنيا وأسيوط وأسوان 6:25.

سوهاج 6:24.

أبوسمبل 6:34.

مرسى مطروح 6:31.

الخارجة 6:33.

الإسماعيلية ودمياط 6:12.

السلوم 6:39.

نويبع 6:07.

حلايب 6:14.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

قد أمرنا رسول الله بأداء صلاة عيد الأضحى، وصلاة عيد الفطر، وتكون صلاة عيد الأضحى ركعتين، يتم التكبير في الأولى سبع تكبيرات الإحرام، يرفع يده فيها، وفي الثانية خمس تكبيرات القيام، ويجوز أدائها جماعة، أو على انفراد، ووقتها يكون بين طلوع الشمس وزوالها، ومن السنة أن يقرأ فيهما الفاتحة والقمر، أو بسبح والغاشية، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين، يكبر في افتتاح الخطبة الأولى تسع مرات، وفي افتتاح الخطبة الثانية سبع مرات، وحكم صلاة العيد فرض، وسنة مؤكدة.