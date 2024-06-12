“المالية الجزائرية” تُعلنها.. زيادة رواتب المتقاعدين بجميع الولايات

في ظل الدعم المستمر المقدم من كافة الحكومات على مستوى العالم، عملت دولة الجزائر، على تقديم زيادة جديدة تشمل كافة المواطنين المتقاعدين، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت في وقت يُعاني منه العديد من الدول من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية الفاحشة، لتكون الزيادة بمثابة ركن أساسي لتخفيف العبء الاقتصادي عنهم وتوفير مستوى معيشي يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالزيادة وطريقة الإستعلام عنها.

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

ووفقًا لما أقره صندوق التقاعد الوطني داخل دولة الجزائر، عن التحسينات والزيادات التي تم التصديق عليها مؤخرًا، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

يحصل المستفيد على زيادة قدرها 5% في حالة إذا قل راتبه عن 20 ألف دينار.

بينما تكون الزيادة 4% عن الرواتب التي تزيد عن 20 ألف.

إضافة إلى أن الزيادة تبلغ 2% في حالة إذا تراوحت الرواتب من 50 ألف إلى 80 ألف دينار جزائري.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة حتى يتم الكشف عن رواتب المتقاعدين داخل دولة الجزائر، والتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادات الأخيرة، وفقًا للأتي:-