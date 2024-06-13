لا تفوتوا لحظة من شعائر الحج! تردد قناة الحج السعودية على نايل سات وعرب سات متاح الآن

يعد تردد قناة الحج السعودية نايل سات وعرب سات 2024 من أهم الترددات التي يهتم بها المسلمون في هذا الوقت، ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من الذهاب لأداء مناسك الحج، وقد وفرت هذه القناة لهم إمكانية لمشاهدة شعائر ومناسك الحج بصورة مباشرة من المملكة العربية السعودية بأعلى جودة ممكنة، كذلك فإن القناة تستقبل الكثير من العلماء المتخصصين الذين يعملون على توضيح كيفية وطريقة أداء مناسك الحج، وأيضًا يجيبون على كافة استفسارات المشاهدين، وسوف نوضح تردد هذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة الحج السعودية نايل سات 2024

يمكن تنزيل تردد قناة الحج السعودية نايل سات وعرب سات 2024 لمتابعة جميع الحجاج لحظة بلحظة في موسم الحج، كما أن القناة تعرض المحتوى الخاص بها باللغة الإنجليزية والعربية، وسوف نوضح لكم تردد القناة على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: ١٢٠١٥.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخط: ¾.

تردد قناة الحج السعودية على عرب سات

بإمكان المشاهدين أيضًا الاستمتاع بجميع إحداثيات موسم الحج بصورة مباشرة على عرب سات من خلال المعلومات التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: ١٢٤١٩.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخط: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة الحج السعودية

تتمثل طريقة ضبط هذه القناة فيما يلي: