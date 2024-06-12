نضارة طبيعية .. ماسك الكركدية والنشا لتوريد الخدود والشفايف النتيجة هتبان من أول مرة

بالطبع مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، تبحث كافة النساء عن الماسكات التي يمكنهم صناعتها في المنزل، بمكونات بسيطة، والحصول على نتائج مذهلة، مثل: تفتيح البشرة، وتوريد الخدود والشفايف، وتبحث هذه النساء عن ماسكات يمكنهم صناعتها بمكونات طبيعية، وليست مكونات كيميائية، لأن المكونات الكيميائية تؤثر بشكل سلبي على البشرة، بعد استخدامها لفترة طويلة، ومن المكونات الطبيعية المعروفة بتأثيرها على البشرة، الكركدية.

فوائد الكركدية للبشرة

المعروف عن الكركدية أنه مكون مذهل، ويمكن استخدامه في العديد من الأمور، والتي منها البشرة، حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، مثل: أنه يساعد البشرة على إزالة السموم من الجلد، وتحسين مظهر المسام، شد أنسجة البشرة، ومنع ترهلها، ترطيب البشرة، وتجديد خلايا البشرة، كما يعمل الكركدية على إزالة حب الشباب، والتخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء.

مكونات ماسك الكركدية والنشا

يتكون ماسك الكركدية والنشا من مكونات طبيعية بسيطة، والتي تهدف إلى توريد الخدود والشفايف، وهذه المكونات موجودة في كل منزل، وهي:

نصف كوب من الكركدية.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

خطوات تحضير ماسك الكركدية والنشا

يمكنك تحضير ماسك الكركدية والنشا بخطوات بسيطة للغاية، حيث بعد أن تقومي بتحضير المكونات التي قد ذكرناها سابقًا، سيكون عليك تحضير الماسك عن طريق أتباع بعض الخطوات السهلة، والتي تكون كالتالي: قومي أولًا بوضع الماء والكركدية في إناء نظيف على نار هادئة، واتركيه حتى يغلي، ثم قومي بإزالة الإناء من على النار، واتركيه حتى يبرد، وحين يبرد قومي بتصفية الماء من أوراق الكركدية، في إناء نظيف قومي بوضع ماء الورد والنشا على أوراق الكركدية، وقومي بتقليبه جيدًا حتى تذوب النشا تمامًا، ثم قومي بوضع هذا الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة، أو أكثر، بعدها قومي بغسل وجهك جيدا بالماء الفاتر، يجب عليك إجراء اختبار حساسية للماسك قبل وضعه على وجهك.