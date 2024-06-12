اتعرف على كيف الغي نشط الان علي واتساب… خاصية اخفاء الأون لاين (بدون برامج)

يبحث عدد من المستخدمين لتطبيق واتساب عن كيف الغي نشط الان علي واتساب، حيث يرغب عدد من المستخدمين في مزيد من الخصوصية على تطبيق واتساب بحيث لا يمكن لأي شخص رؤيتهم على التطبيق ومعرفة انهم متصلين في حالة كانوا لا يرغبون في ذلك، وتعد ميزة إخفاء الظهور من أهم المميزات التي فاجىء تطبيق واتساب بها مستخدميه.

كيف الغي نشط الان علي واتساب

يمكن بكل سهولة لعدد كبير من المستخدمين أن يقوموا بالغاء نشاطهم من تطبيق واتساب على الرغم من وجودهم فيه، وهو ما نوضح طريقته من خلال الحديث عن كيف الغي نشط الان علي واتساب، حيث تتمثل خطوات تنشيط هذه الخاصية في التالي:

يتم الضغط أولا على الثلاث نقاط أعلى الصفحة، ومن ثم النقر على كلمة الإعدادات، ثم الضغط على أيقونة الخصوصية.

بعدها يتم النقر على آخر ظهور ومتصل الآن.

ثم يتم تحديد الخيار الذي تريده من بين اختيار الجميع أو جهات اتصالي أو جهات اتصالي بإستثناء، أو خيار لا أحد.

ما سبب تعذر رؤية آخر ظهور

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل المستخدم يتعذر عليه رؤية آخر ظهور للمستخدم الأخر، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال حديثنا عن كيف الغي نشط الان علي واتساب، وإليك أهم أسباب تغير رؤية الظهور في التالي: