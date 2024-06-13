«شغال» رابط حجز البطاقة الوطنية العراق 2024 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

أطلقت الحكومة العراقية رابط حجز البطاقة الوطنية العراق 2024 خلال الأيام الماضية، حيث قامت بالإعلان عن فتح باب حجز موعد إلكتروني من أجل تحديث وتجديد البطاقة القومية لكل المواطنين، وذلك وفق شروط وضوابط معينة، ولقد تعد تلك البطاقة واحدة من أهم المستندات الرسمية لكل مواطن.

رابط حجز البطاقة الوطنية العراق 2024

قامت مديرية الشؤون الاجتماعية بإطلاق رابط حجز البطاقة الوطنية العراق 2024 منذ عدة أيام، وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين، ونظراً لأهمية تلك البطاقة الموحدة أتاحت حجز موعد إلكتروني لاستخراجها، ويأتي ذلك من تضمن تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تتبعها الدولة حالياً، وفيما يلي خطوات حجز البطاقة الوطنية عبر الإنترنت:

الولوج إلى موقع مديرية الشؤون الاجتماعية بالعراق مباشرة عبر هذا الرابط .

اختيار خانة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

ادخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

رفع كافة المستندات والوثائق في الحقول الفارغة.

تحديد الموعد وفقاً لما يتناسب معك.

مراجعة كل البيانات المدخلة، ومن ثم الضغط على خانة تسجيل.

يتعين عليك التوجه في الوقت الذي تم تحديده.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

حددت الجهات المختصة الشروط اللازم توافرها في المواطن حتى يسمح له بحجز البطاقة الوطنية، كما كشفت الحكومة العراقية الأوراق المطلوبة والتي من ضمنها شهادة المؤهل العلمي وشهادة الميلاد، وكذلك شهادة إنهاء الخدمة العسكرية للذكور وصورة من عقد العمل إن وجد، ولقد تتمثل تلك المتطلبات في النقاط الآتية: