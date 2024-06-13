“المستقبل في البرمجة”// تنسيق المدرسة التكنولوجية لطلاب الإعدادية 2024+مدارس بديلة للثانوي”مدرسة الشعروي+السويدي+بي تك”

تنسيق المدرسة التكنولوجية بعد المرحلة الإعدادية مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في عدة محافظات، يسعى الطلاب وأولياء أمورهم لاختيار مدارس التكنولوجيا بدعم كبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد زاد عدد هذه المدارس التطبيقية، حيث تركز هذه المدارس على العلوم الفنية والثقافية بالإضافة إلى العلوم الأساسية في التخصص والتدريب العملي، وبعد إكمال ثلاث سنوات في المدرسة يمكن للطلاب الالتحاق بسوق العمل مباشرة، كما يمكنهم الالتحاق بالجامعات أو المعاهد التكنولوجية.

تنسيق المدرسة التكنولوجية بعد الإعدادية وطريقة التقديم

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تحديد تنسيق مدارس التكنولوجيا يتم بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، وبعد ذلك يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بتلك المدارس إلكترونيًا، وينبغي على المتقدمين اجتياز اختبارات القبول في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، كما يجب عليهم اجتياز المقابلات الشخصية، وبناءً على هذه الاختبارات يتم قبول الطلاب أو رفضهم، وتختلف الدرجات المطلوبة من مدرسة لأخرى، ولكن الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة، كما أن القبول في تلك المدارس لا يتطلب أي واسطة.

ما هي أهم المدارس البديلة للثانوية العامة؟

يوجد ما لا يقل عن 52 مدرسة وكل هذه المدارس تعد بديلًا للثانوية العامة، كما أن معدلات القبول في هذه المدارس تكون أقل من معدلات القبول في الثانوية العامة، ومن أبرز هذه المدارس ما يلي: