هنا link كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 ابحث عن اسمك عبر مظلتي

هناك العديد من المواطنين العراقيين الذين قد سجلوا في الوجبة الأخيرة الخاصة بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، وبعد مرور فتره على تسجيلهم، يريدون الآن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024، من أجل أن يتمكنوا من معرفة إذا كانوا قد استحقوا الحصول على الوجبة الأخيرة، أم لا، ولذلك قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لعام 2024.

كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

قد قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالإعلان عن أنه يمكنك بكل سهولة الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024، إلكترونيًا عن طريق:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب منصة مظلتي

ثم قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها قم بإدخال البيانات التي سيطلب منك الموقع، مثل: رقم بطاقة الهوية الوطنية، واسم المتقدم.

ثم قم بإدخال كود التحقق المرسل إليك.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

ثم ستظهر أمامك أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة على هيئة pdf.

قم بتحميل هذا الملف.

وبعدها قم بالبحث عن الإسم الذي تريد البحث عنه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هناك بعض الشروط التي قد وضعته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتناسب مع العديد من المواطنين العراقيين الذين يريدون التسجيل في الرعاية الإجتماعية، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن أربع أفراد.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات بإسمه.

في حال كان المتقدم امرأة يجب ألا يقل عمرها عن 15 عام، وألا يزيد عن 55 عام.

في حال كان المتقدم رجل يجب ألا يقل عمره عن 18 عام، وألا يزيد عن 60 عام.

الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الفئات التي قد أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، والتي تستحق الحصول على الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهي: