استعلم الان نتائج الطلاب بالأردن عبر منصة اوبن ايمس 2024

يمكن استخراج نتائج الطلاب في الأردن من خلال منصة اوبن ايمس التعليمية فهي من الامور ذات الأهمية الكبرى حيث ينتظره الطلاب وأولياء الأمور النتائج بلهفة تمثل نتائج العام الدراسي 2024 منعطفاً أساسياً في مسيرة التعليم، خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي جعل من عملية الاطلاع على النتائج أكثر يسرًا وسهولة تُعتبر المنصة الإلكترونية OpenEMIS من الأدوات الرئيسية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم الأردنية للوصول بسهولة إلى نتائج الامتحانات.

اوبن ايمس نتائج الطلاب

لمعرفة نتائج الاختبارات عبر منصة OpenEMIS، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أوبن إيميس وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان هذا هو الاستخدام الأول للنظام، فقد يحتاج المستخدم إلى إنشاء حساب جديد.

اختيار الفصل الدراسي المناسب، مثل الثانوية العامة على سبيل المثال.

بالنقر على رابط النتائج، ستظهر لك قائمة بالمواد الدراسية ودرجاتها.

اطبع النتائج أو احفظها كملف PDF لتستخدمها كمرجع في المستقبل.

تحميل تطبيق اوبن ايمس

يمكنك تحميل تطبيق أوبن إيميس لأجهزة الآيفون والأندرويد من خلال ميديا فاير باتباع الخطوات التالية: