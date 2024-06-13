“شوف نتيجتك”.. نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 محافظة دهوك والبصرة

نتائج الثالث متوسط دور أول تزايد البحث عنها خلال الساعات الماضية، وذلك لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل في حياة الطلاب، لذلك يسود حالة من الخوف والقلق بين الطلاب بسبب هذه النتائج، وبناءً على ذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط إلكتروني بإمكان أي طالب وطالبة الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلاله، وهذا ما سنوضح لكم في هذا المقال بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

منذ انتهاء الامتحانات وبدء الطلاب يبحثون عن نتائج الثالث متوسط دور أول، لذلك كشفت الوزارة عن منصة نتائجنا التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة، وهذه هي خطوات الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نتائجنا.

حدد من الصفحة الرئيسية خيار “نتائج الثالث المتوسط”.

تحديد خيار “الدور الأول”.

إدخال المعلومات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على خيار “بحث”.

وفي نهاية الخطوات قم بالضغط على زر “تنزيل كشوفات المستفيدين بصيغة الـ pdf.

موعد ظهور نتائج طلاب الثالث متوسط دور أول بالعراق 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الدور الأول سيتم رفعها مباشرة على الموقع بعد انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، وذلك من أجل ضمان حصول جميع الطلاب على درجاتهم.

كما أن الوزارة طالبت من الجميع الالتزام بالهدوء وعدم الانسياق خلف الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر بعض المواقع، وأضافت الوزارة أن حقيقة الخبر تنقل فقط عبر المواقع الرسمية للوزارة.

وبناء على ذلك فإن عند انتهاء عملية التصحيح ورفع كشوفات درجات الطلاب سيكون من خلال نشر الوزارة عبر صفحاتها الرسمية أنها قامت بتحميل النتيجة، لذا ليس هناك أي داعي للقلق بشأن موعد ظهور النتيجة.