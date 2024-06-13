رابط وخطوات التسجيل وشروط الترقية في الرتب الإدارية بالجزائر 2024 من هنا

شروط الترقية في الرتب الإدارية بالجزائر من المتوقع أن تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة ترقية في شهر يوليو المقبل خاصة بالرتب الإدارية، وتشمل المسابقة رتبة مفتشي التربية الوطنية في تخصص المواد، ويمكن للأساتذة المبرزين الذين لديهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية، والأساتذة المكونين في التعليم الثانوي الذين يمتلكون نفس المدة من الخدمة الفعلية الترشح لها.

شروط الترقية في الرتب الإدارية بالجزائر

تستعد وزارة التربية الوطنية لإجراء امتحانات الترقية، وفيما يلي سوف نوضح شروط المشاركة في امتحانات الترقية للرتب الادارية:

تشمل الرتبة الخاصة بمفتش التعليم المتوسط في تخصص المواد الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين لديهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية، وبالإضافة إلى ذلك هناك رتبة مفتش التعليم الابتدائي “تخصص مواد”، والتي يمكن أن يترشح لها الأساتذة في المدارس الابتدائية الذين يمتلكون أيضًا خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

فإن منصب مدير الثانوية يتم الترشح له من قبل نظار الثانوية الذين تمت ترقيتهم من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، ويجب أن يكون لديهم خبرة فعلية لمدة 5 سنوات على الأقل في هذا الدور بحلول تاريخ إجراء الامتحان المهني.

وناظر ثانوي يمكن أن يترشح للمنصب أساتذة التعليم الثانوي الذين لديهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذلك المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة ولديهم نفس المدة من الخدمة الفعلية كما أنهم ينتمون إلى سلك التعليم.

بالنسبة لمنصب مستشار التربية يمكن الترشح له من قبل أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون امتلاكهم خمس “05”سنوات من الخدمة الفعلية في هذا الدور، وكذلك المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع “07”سنوات من الخدمة الفعلية، وأيضًا أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع “07”سنوات من الخدمة الفعلية.

الرتب الأخرى التي تشتمل عليها المسابقة

تشمل المسابقة أيضًا على رتبة مديري مؤسسات تعليمية يرشح لها المستشارون الرئيسيون للتربية الذين لديهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأولئك الذين لديهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما يترشح لهذه الرتبة المعلمون المنحدرون من سلك التعليم.

وكذلك مستشارو التربية الدائمون الذين يملكون سبع “07” سنوات من الخدمة الفعلية والذين ينتمون إلى أسلاك التعليم والأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يملكون سبع “07” سنوات من الخدمة الفعلية.