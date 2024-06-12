هيفرحوا بيها جدًاااا .. تردد قناة وناسة 2024 لولو الشطورة ما في منك

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة لعام 2024، حيث هذه القناة تعد من أفضل القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث أنها تقدم أغاني كرتونية يحبها كافة الأطفال، ويحب شخصيتها أيضًا، ومن أشهر شخصيتها لولو، التي قد جعلت القناة تحصل على نسبة مشاهدة عالية، بسبب أغانيها، حيث قد أحب كافة أطفال الوطن العربي شخصية لولو، وأغانيها المميزة التي يستمع إليها الأطفال طوال الوقت، كما أن أغانيها تتميز بجودتها الرائعة، من حيث الصوت والصورة.

أغاني قناة وناسة 2024

تشتهر قناة وناسة بأغانيها الكرتونية الرائعة، التي يحبها كافة الأطفال في الوطن العربي، ومن أشهر شخصيات أغاني قناة وناسة، شخصية لولو، ومن أغانيها:

أغنية ماما ماما شو يا لولو.

أغنية يمي يمي يا مامي.

أغنية لولو الشطورة ما في منك.

أغنية بنوتة كيوت.

تردد قناة وناسة 2024

بما أن قناة وناسة تعتبر من أفضل القنوات التي يفضل الأطفال الاستماع إلى أغانيها، قد بحث كافة أولياء الأمور مؤخرًا عن تردد قناة وناسة جديد لعام 2024، والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11559.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح خطأ القناة ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات تثبيت قناة وناسة على التلفزيون 2024

من أجل تثبيت قناة وناسة، أو أي قناة تفضلها على الجهاز الخاص بك، حتى تتيح لك ولأطفالك مشاهدتها بكل بسهولة، يجب عليك اتباعها بعض الخطوات البسيطة، وهي: