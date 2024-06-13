عاجل .. حمل الآن اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري شهر يونيو قبل عيد الأضحى

تستعد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتعاون مع مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، لإعلان أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يستحقون قرض الإسكان العسكري للدفعة الأخيرة لشهر يونيو 2024، وذلك خلال الساعات القادمة حيث سيتم تحويل قيمة القرض خلال الأيام القادمة وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري بصيغة PDF، وموعد إيداع مبلغ القرض في الحسابات البنكية.

كشوفات مستحقي قرض الاسكان العسكري

يرجى اتباع التوجيهات التالية للحصول على قائمة بأسماء الأفراد المستفيدين من قرض الإسكان العسكري:

الخطوة الأولى تقتضي زيارة الموقع الرسمي لمديرية الإسكان العسكري.

الخطوة الثانية من الخدمات المتاحة هي تحديد خيار الاستعلام عن القروض العسكرية.

الخطوة الثالثة تتطلب منك إدخال الرقم العسكري والرقم الوطني للشخص المواطن.

الخطوة الرابعة هي الضغط على زر “استعلام”، وستتلقى ملفاً يتضمن أسماء الحاصلين على قرض الإسكان.

شروط قرض الاسكان العسكري

للتسجيل في برنامج الإسكان العسكري الذي تقدمه الحكومة الأردنية لشهر يونيو 2024، وللتحقق من أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري 2024، ينبغي توافر الشروط المطلوبة لديك.

يجب عليك الحصول على الجنسية الأردنية.

وأيضاً ينبغي عليك الانضمام إلى الجيش الأردني.

علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون قد أنهيت الخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن 16 عامًا.

مع ذلك، يجب أن تكون قد حصلت على قروض إسكان من جهات رسمية في السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن قيمة القرض في برنامج الإسكان العسكري لعام 2024، والتي تستهدف الضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد وأيضًا من رتبة رقيب أو مساعد أول، حيث تبلغ حوالي 15,000 دينار أردني.

وأوضحت أنه بالنسبة لرتبتي المقدم والعقيد، فإن قيمة القرض تصل إلى نحو 30,000 دينار أردني.

قيمة القرض الإسكان العسكري

يتم تحويل قيمة القرض بعد أسبوع من إعلان الأسماء، وتكون قيمة القروض محددة وفقاً للرتبة العسكرية كالتالي: