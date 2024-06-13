مميزات خطيره .. خطوات تحميل واتساب الذهبي الاصدار الجديد whatsapp gold تحديث 2024

استخدام تطبيقات المراسلة المعدلة مثل WhatsApp Gold يجذب الكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متميزة تتجاوز الميزات القياسية للتطبيقات الرسمية حيث أن هذه النسخ المعدلة توفر خيارات إضافية للتخصيص وميزات حصرية مثل اخفاء حالة الظهور وتنزيل حالات الأصدقاء وتخصيص واجهة المستخدم بشكل موسع ومع ذلك يجب أن يكون المستخدمون على علم بطريقة التحميل الصحيحة تابعونا لمعرفة التفاصيل.
خطوات تنزيل واتساب الذهبي
هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها تنزيل واتس اب الذهبي كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:
- انتقل إلى إعدادات هاتفك.
- اختر الأمان والخصوصية.
- فعل خيار مصادر غير معروفة السماح بتثبيت التطبيقات من خارج متجر Google Play.
- ابحث عن الموقع الرسمي أو مصدر موثوق لتحميل آخر إصدار من واتساب الذهبي.
- يفضل البحث عن مراجعات أو توصيات من المستخدمين للتأكد من موثوقية الموقع.
- قم بتنزيل ملف APK من المصدر الموثوق.
- بعد تحميل ملف APK افتحه واتبع التعليمات لتثبيت التطبيق على هاتفك.
- بعد التثبيت افتح واتساب الذهبي.
- اتبع الخطوات لإعداد حسابك بما في ذلك التحقق من رقم الهاتف و استعادة النسخة الاحتياطية إذا كنت تملك واحدة.
مميزات واتس اب الذهبي
واتساب الذهبي (WhatsApp Gold) هو إصدار غير رسمي ومعدل من تطبيق واتساب الشهير حيث يوفر ميزات إضافية وتخصيصات غير متاحة في النسخة الرسمية.
إليك بعض الميزات التي قد يقدمها واتساب الذهبي:
- إمكانية تخصيص واجهة المستخدم بألوان وخلفيات متنوعة حسب تفضيلات المستخدم.
- القدرة على إخفاء حالة اخر ظهور ومنع الآخرين من معرفة متى كنت متصلاً بالإنترنت.
- إمكانية إخفاء العلامتين الزرقاوين التي تدل على قراءة الرسائل مما يمنح المستخدم مزيداً من الخصوصية.
- تحميل حالات الأصدقاء بسهولة مباشرة من التطبيق دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
- إمكانية إرسال ملفات وسائط متعددة (صور، فيديوهات، ومستندات) بحجم أكبر من الحد الأقصى المسموح به في النسخة الرسمية.
- دعم تشغيل أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.
- رفع الحد الأقصى لعدد الأحرف في الحالة النصية مما يتيح كتابة نصوص أطول.
- إمكانية تعطيل المكالمات الصوتية والفيديو إذا كنت لا ترغب في استقبالها عبر التطبيق.
- مكتبة كبيرة من الثيمات المخصصة التي يمكن تنزيلها وتطبيقها لتغيير مظهر التطبيق.
- ميزة جدولة الرسائل لإرسالها في وقت محدد تلقائيا
- خيار قفل التطبيق باستخدام كلمة مرور أو بصمة لحماية الرسائل من الوصول غير المصرح به.