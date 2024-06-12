استعلم من هنا..رابط الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع باليمن 2024 ..إليكم التفاصيل

لقد انتهى الطلاب اليمنيون من الامتحانات الخاصة بهم، ومنذ ذلك الوقت وهم ينتظرون وقت إعلان النتائج الخاصة بهم داخل اليمن 2024، والجدير بالذكر أنه من المتوقع صدور النتيجة في شهر يونيو الجاري، حيث يعد ذلك الإعلان حاسم والسبب وراء ذلك أنه يقوم بتحديد المصير الخاص بالطلاب وذلك في التحاقهم بالمرحلة الثانوية، وسوف يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق وأيضًا المراجعة وذلك من قبل لجان الكنترول، وسوف نعرض لكم من خلال مقالنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في اليمن

يكون بإمكانك القيام بالاطلاع على النتائج الخاصة بالصف التاسع داخل اليمن لعام 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع “ وزارة التربية والتعليم اليمني ”.

قم بكتابة “الاسم اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور” من أجل القيام بتسجيل الدخول.

قم بكتابة “رقم الجلوس” الذي يتعلق بالطالب.

اضغط فوق “عرض النتيجة”.

سوف تظهر لك بعد ذلك درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

وإن لم تظهر لك النتيجة سوف يتم القيام بعرض عبارة “قريبًا”.

الاستعلام عن النتائج عبر الهاتف المحمول

يكون بإمكانك القيام بالاستفسار عن نتائج الصف التاسع داخل اليمن من خلال الهاتف المحمول عبر الطرق التالية:

القيام بإرسال رسالة نصية تشمل رقم الجلوس وذلك الرقم هو 161.

أو أيضًا الاتصال بالخدمة الخاصة بالعملاء لشبكة اتصالات اليمن عبر الرقم 161.

أما بالنسبة لما يتعلق بالموعد الخاص بنتائج الصف التاسع وذلك لعام 2024 داخل اليمن، فسوف يتم القيام بالإعلان عنها على الفور بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وكذلك المراجعة وذلك من خلال اللجان المختصة داخل لجان الكنترول، تبعًا لما تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم، كما أنه من المتوقع الإعلان عنها وذلك في نهاية يونيو.