وزارة التضامن الاجتماعي توضح حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

يبحث الأفراد عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك لأن من المقرر أن يكون موعد الصرف في إجازة العيد الرسمية، ولذلك بدء الأفراد يتساءلون عن حقيقة الأمر وعن القرار الذي سوف تتخذه الحكومات في ذلك لحل المشكلة التي يراها البعض هل سيتم تبكير موعد الصرف أم يتم تأخيره إلى أن تنتهي إجازة احتفالات العيد، وفي هذا المقال سوف نوضح كافة التفاصيل لذا تابعوا القراءة.

صرف معاش تكافل وكرامة

يهتم المستفيدين من تكافل وكرامة في التعرف على قرار وزارة التضامن الاجتماعي حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة، حيث أنه كان موعد الصرف المعتاد والرسمي هو ابتداء من منتصف كل شهر ميلادي، ولكن في خلال شهر يونيو الحالي سوف يتعارض موعد الصرف مع أيام احتفالات العيد، والتي هي إجازة رسمية من قبل الدولة لجميع العاملين في كل القطاعات، ولذلك أوضحت الوزارة أنه سوف يتم صرف المعاشات في يوم 15 يونيو الموافق يوم السبت القادم، ويمكن لجميع المستفيدين صرف معاشاتهم من خلال أماكن الصرف المعروفة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد إمكانية الاستعلام عن معلومات تكافل وكرامة للحصول على معلومات صحيحة ومعتمدة من قبل الوزارة تجنباً للشائعات والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: